Таксист подрезал учебный автомобиль и набросился на инструктора. Видео

Поездка по Запорожской улице в Москве закончилась для ученицы автошколы конфликтом с таксистом. Как рассказал «360» инструктор Роман, водитель такси подрезал ученический автомобиль. Сам конфликт попал в объектив камеры наблюдения.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS)

На опубликованных кадрах видно, что таксист выбежал из машины и начал ругаться на девушку за рулем, обвинив ее в том, что она смотрит в телефон вместо того, чтобы следить за дорогой. Когда за ученицу вступился инструктор, таксист бросил снегом ему в лицо.



Ученица Устинья рассказала «360», что в город она выехала в третий раз, поэтому на светофоре, где образовалась небольшая пробка, машина заглохла. В этот же момент сзади автомобиль поджал таксист.

«Он нам сигналил, дальним светом мигал. Когда я уже поехала и повернула налево, он нас подрезал и вышел. Начал оскорблять и снегом бросил», — поделилась она.

По словам инструктора Романа, все произошло при движении по улице Запорожская в сторону улицы Кубинка.

«Водитель такси подрезал учебную машину, после этого он выбежал и оскорбил мою ученицу», — рассказал он.

Инструктор подчеркнул, что намерен подать заявление в полицию на неадекватного таксиста, так как таким водителям нельзя появляться на дороге.