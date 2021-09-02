В Амурской области намерены создать комплекс по переработке отходов

В Амурской области намерены построить комплекс по переработке отходов (КПО) и установить 200 фандоматов, куда можно будет сдать тару. Благодаря созданию комплексных объектов по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО) регион сможет выполнить целевые показатели, установленные указом президента.

Строительство КПО и установку фандоматов в регионе обсудили в рамках Восточного экономического форума — 2021 во Владивостоке гендиректор ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) и первый заместитель председателя правительства Амурской области Татьяна Половайкина, сказано на сайте компании.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что были достигнуты договоренности о том, что проекты по строительству КПО будут реализовываться с участием компании на условиях долгосрочного льготного финансирования.

Начало реализации проектов запланировано на 2022 год.

В следующем году на территории Амурской области запланировано начало реализации инвестпроекта КПО «Свободный». В перспективе предусмотрена реализация еще двух проектов по комплексному обращению с ТКО, это КПО «пгт Прогресс» и «Благовещенск». Общая сумма инвестиций составит порядка 3,6 миллиарда рублей.

В рамках проекта по созданию системы сбора тары через сеть фандоматов с последующей переработкой и продажей продуктов утилизации РЭО предложил властям Амурской области установить в Благовещенске 200 фандоматов.

В регионе проживает свыше 780 тысяч человек. В год в области образуется 374,7 тысячи тонн твердых коммунальных отходов. На сегодня в регионе работает один объект сортировки ТКО и пять региональных операторов в сфере обращения с отходами.