Выявлены регионы-лидеры по доступности ипотеки

Прошедший год из-за пандемии коронавируса оказался нетипичным, что сказалось, в том числе, на рынке недвижимости. Льготная ипотека увеличила доступность жилья, но из-за увеличения цен на недвижимость в некоторых регионах рост оказался слабым. Лидерами по доступности ипотеки стали Ямало-Ненецкий округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский округ.

Наименьший рост показатели продемонстрировали республики Северного Кавказа. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА «Новости».

После снижения ставки рефинансирования до рекордно низкого для России уровня в 4,25% заметно снизились процентные ставки по жилищным кредитам. Достаточно масштабной и успешной оказалась запущенная правительством программа льготного ипотечного кредитования. Из-за большого спроса на жилье в некоторых регионах появился дефицит предложения. В результате цены выросли на десятки процентов.

В Санкт-Петербурге цены на недвижимость выросли очень сильно, нивелировав эффект от снижения ставок и улучшения условий ипотеки. В московском регионе за год доступность жилья снизилась с 36,5 до 32,5%.

Ингушетия, Дагестан и Приморский край показали прирост доступности покупки жилья в ипотеку в 1,3 раза, но все равно они оказались в нижних строчках рейтинга. Заметное сокращение доступности с 24,3 до 20,6% зафиксировано в Республике Алтай.

Правительство РФ ужесточило требования к организациям, выдающим ипотечные займы. В частности, все финансовые организации должны числиться в списке уполномоченных компаний, за который отвечает АО «ДОМ.РФ».