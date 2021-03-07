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    07 марта 2021, 13:53

    Требования к выдающим ипотеку организациям ужесточили в России

    Алена Макаренко

    Требования к организациям, выдающим ипотечные займы, ужесточили. Об этом сообщили на сайте правительства РФ.

    Требования к выдающим ипотеку организациям ужесточили в России

    Это необходимо, чтобы на рынок не выходили недобросовестные игроки. Благодаря новым правилам удастся лучше защитить права клиентов.

    «Правительство ужесточило требования к организациям, которые могут предоставлять ипотечные займы», — говорится в сообщении.

    Ипотечные займы выдают не только банки, но и другие финансовые организации. Для этого они должны числиться в списке уполномоченных компаний, за который отвечает АО «ДОМ.РФ». Кабмин утвердил правила для составления этого перечня в марте 2020 года. Так, претендовать на включение в список вправе организации, которые набрались опыта на рынке.

    Новые правила уточняют, какие именно кредиты должны иметь компании в своих портфолио. В частности, размер займа должен быть не менее 500 тысяч рублей, минимальный срок — 36 месяцев. Причем деньги необходимо перечислить единовременно.

    Кроме того, размер процентной ставки не должен превышать средневзвешенную процентную ставку по ипотечным кредитам более чем в два раза. В договоре важно прописать условие по поводу страхования заложенного имущества. Если организация предоставит недостоверную информацию, ее исключат из перечня.