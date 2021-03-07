Требования к выдающим ипотеку организациям ужесточили в России

Требования к организациям, выдающим ипотечные займы, ужесточили. Об этом сообщили на сайте правительства РФ.

Это необходимо, чтобы на рынок не выходили недобросовестные игроки. Благодаря новым правилам удастся лучше защитить права клиентов.

«Правительство ужесточило требования к организациям, которые могут предоставлять ипотечные займы», — говорится в сообщении.

Ипотечные займы выдают не только банки, но и другие финансовые организации. Для этого они должны числиться в списке уполномоченных компаний, за который отвечает АО «ДОМ.РФ». Кабмин утвердил правила для составления этого перечня в марте 2020 года. Так, претендовать на включение в список вправе организации, которые набрались опыта на рынке.

Новые правила уточняют, какие именно кредиты должны иметь компании в своих портфолио. В частности, размер займа должен быть не менее 500 тысяч рублей, минимальный срок — 36 месяцев. Причем деньги необходимо перечислить единовременно.

Кроме того, размер процентной ставки не должен превышать средневзвешенную процентную ставку по ипотечным кредитам более чем в два раза. В договоре важно прописать условие по поводу страхования заложенного имущества. Если организация предоставит недостоверную информацию, ее исключат из перечня.