Общество 06 декабря 2022, 11:32 Площадь пожара на нефтеприемнике курского аэродрома увеличилась до 500 «квадратов» Площадь возгорания на нефтеприемнике аэродрома в Курске увеличилась до 500 «квадратов» РИА «Новости»

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Общая площадь пожара на нефтенакопителе на аэродроме в Курске составила 500 квадратных метров. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель местных экстренных служб.

На месте происшествия работают спасатели, они развернули три боевых участка. Всего привлекли 14 единиц специальной техники и свыше 50 человек личного состава МЧС.

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Пожарные проводят обваловку и пенную атаку на нефтенакопитель, чтобы не допустить перехода огня на соседние емкости с топливом. В ближайшее время на место возгорания прибудут три пожарных поезда.

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О возгорании нефтенакопителя на аэродроме после атаки беспилотного летательного аппарата стало известно утром во вторник, 6 декабря. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Курской области Роман Старовойт. По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал, эвакуация людей не требуется.

Ранее в Сети появилось видео с места возгорания на нефтенакопителе. На кадрах видно, что от зоны аэродрома в небо поднимается густой черный дым.