Происшествия 06 декабря 2022, 10:19 Возгорание на нефтенакопителе в Курске показали на видео Газета «Известия» показала кадры пожара на нефтенакопителе в Курске YouTube

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Неизвестный беспилотник ударил по нефтенакопителю на аэродроме в Курске. Газета «Известия» опубликовала кадры с места происшествия.

На кадрах видно, что от места атаки беспилотника в небо поднимается огромный густой черный столб дыма.

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Об атаке беспилотника стало известно утром во вторник, 6 декабря. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что во время атаки никто не пострадал. На место происшествия оперативно выехали экстренные службы, спасатели локализуют зону пожара.

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Силы ПВО 5 декабря перехватили украинские ударные дроны в небе над аэродромами в Энгельсе Саратовской области и в Дягилеве Рязанской области.

Министерство обороны РФ сообщило, что таким образом украинские националисты пытались атаковать самолеты отечественной дальней авиации.

Курская область в последние месяцы часто становится объектом атак боевиков. Так, 1 декабря ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на поселок Теткино, из мирных жителей никто не пострадал.