Парапсихолог назвал районы Москвы с «самой плохой энергетикой»

Парапсихолог Людмила Шумилова считает, что самыми энергетически неблагоприятными районами столицы считаются Люблино и Выхино.

Она рассказала РИА Недвижимость, что центр положительной энергетики — Боровицкий холм. Именно из этого района начинался город.

«Дальше реки — Москва, Неглинная и Яуза — несут вниз по течению заряженную определенными эмоциями воду. И чем дальше от центра уносится вода, тем больше негативной энергии людей она в себе несет», — отметила Шумилова.

Парапсихолог объяснил, что на энергетику района влияют живущие в нем люди. Даже старые кладбища не такие «негативные», как «вибрации соседей по району», уверена Шумилова.

Ранее риелтор перечислил самые странные причины срыва сделок. Например, слухи о геопатогенных зонах в районе покупки жилья — неких неизвестных науке зон, которые якобы плохо воздействуют на здоровье человека, животных и растений.

Нередко причиной отказа от приобретения недвижимости служит плохая карма продавца или застройщика, а также нехорошая энергетика на этаже. Еще для некоторых трагедией является планировка в квартире не по феншую или неблагоприятный прогноз от астролога.