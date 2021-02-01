Криминал и плохая карма: риелтор перечислил самые странные причины срыва сделок

Специалист отметил, что часто поводом для срыва сделки служат слухи о геопатогенных зонах в районе покупки жилья. Речь идет о наличии неких неизвестных науке зон, которые якобы плохо воздействуют на здоровье человека, животных и растений. По мнению некоторых людей, в таких районах часто заболевают раком и какими-то странными недугами.

Нередко причиной отказа от приобретения недвижимости служит плохая карма продавца или застройщика, а также нехорошая энергетика на этаже. Еще для некоторых трагедией является планировка в квартире не по феншую или неблагоприятный прогноз от астролога.

«К сожалению, это здоровые люди все похожи друг на друга, а болен каждый по своему, и иногда фантазия зашкаливает», — с иронией заметил Вихлянцев.

Также людей пугает, если дом построен на месте, где раньше были болота. Речь идет и о тех зданиях, для конструкции которых даже нет никакой угрозы. Помимо прочего, недоверие к дому вызывает информация о том, что в 90-е в нем проживали криминальные авторитеты.