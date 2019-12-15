Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе

Олимпийский чемпион в мужском одиночном фигурном катании Евгений Плющенко усомнился в тренерском таланте российского тренера Этери Тутберидзе. Скандал разгорелся после объявления Алины Загитовой о приостановке спортивной карьеры. Своим мнением фигурист поделился в Instagram.

«Не имею обыкновения хамить женщинам, но был бесконечно удивлен вашей реакцией на мои слова, поскольку она представляется мне весьма хамской. И это невозможно извинить, даже понимая всю степень расстройства от утраты вашим „штабом“ не только талантливого, но и весьма доходного проекта», — написал Плющенко.

По его словам, всю прыжковую технику фигуристкам из ее группы ставит Сергей Дудаков. А Тутберидзе по большей части представляет собой спортивного менеджера.

Олимпийский чемпион рассказал, что никогда не пытался «переманить» Загитову к себе в команду. Если бы он действительно на это решился, у него бы хватило авторитета и ресурсов на «целую „Плющенко-тим“» с хорошими зарплатами и большими спонсорскими контрактами. Но он напомнил, что пока есть только «Тутберидзе-тим».

По мнению Плющенко, Тутберидзе обвинила его в «переманывании» из-за общения с Загитовой на шоу в Японии. Там 17-летняя спортсменка сама попросила помочь ей выйти из тупика.

«Всем известно, что „Тутберидзе-тим“ берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться. В переманивании вам, конечно, равных нет. Это такой „секрет Полишинеля“: все знают, обсуждают, а сказать боятся. Хотел вам об этом на ухо шепнуть, но вы сами вышли в публичное пространство», — добавил Плющенко.

Алина Загитова 13 декабря объявила, что делает паузу в спортивной карьере и хочет больше времени уделять тренировкам. Плющенко допустил, что юная фигуристка может поменять тренера. Предположительно, именно эти слова не понравились Тутберидзе.