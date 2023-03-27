Общество 27 марта 2023, 17:22 Москалькова подтвердила передачу пяти тяжелораненых российских бойцов Москалькова: Украина передала пять тяжелораненых российских бойцов РИА «Новости»

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Украина передала России пять тяжелораненых военнослужащих, заявила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она подчеркнула, что процесс репатриации должен продолжаться, сообщило РИА «Новости».

Ранее о передаче раненых в беседе с РБК сообщал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

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По его словам, 24 марта, силы Минобороны России провели процедура передачи тел погибших военнослужащих. В рамках этого мероприятия по договоренности украинская сторона также вернула пятерых тяжелораненых российских бойцов, уточнил он.

В Минобороны в последний раз сообщали об обмене пленными 7 марта. Тогда на родину вернулись 90 российских военнослужащих.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России их доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — подчеркнули в ведомстве.