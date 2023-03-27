27 марта 2023, 17:22
Москалькова подтвердила передачу пяти тяжелораненых российских бойцов
Москалькова: Украина передала пять тяжелораненых российских бойцов
Украина передала России пять тяжелораненых военнослужащих, заявила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она подчеркнула, что процесс репатриации должен продолжаться, сообщило РИА «Новости».
Ранее о передаче раненых в беседе с РБК сообщал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
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По его словам, 24 марта, силы Минобороны России провели процедура передачи тел погибших военнослужащих. В рамках этого мероприятия по договоренности украинская сторона также вернула пятерых тяжелораненых российских бойцов, уточнил он.
В Минобороны в последний раз сообщали об обмене пленными 7 марта. Тогда на родину вернулись 90 российских военнослужащих.
Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России их доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — подчеркнули в ведомстве.
Россия
Украина
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