Эксперт перечислил, какие налоги не нужно платить пенсионерам

Российские пенсионеры не должны платить некоторые налоги, которые связаны с их доходом и имуществом. От какой именно уплаты государство освободило пожилых людей, рассказал агентству «Прайм» эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

Он отметил, что многим пенсионерам из-за низких выплат приходится работать. Налоги с пенсий, стипендий и пособий не взымаются, а вот с других поступлений есть налог на доходы физических лиц.

«Правда, часть из них можно вернуть посредством налоговых вычетов, согласно статьям 218-221 второй части Налогового кодекса. Такой своеобразный налоговый кешбэк доступен, если работающий пенсионер оплатил медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости и при осуществлении инвестиций (иногда и в пользу своих близких)», — отмечает эксперт.

Пожилые люди часто становятся менее мобильными в силу здоровья. Из-за этого в некоторых регионах есть льготы по транспортному налогу. При этом в одних регионах достаточно просто быть пенсионером по возрасту, а в других льгота касается только особых категорий граждан, например, ветеранов или чернобыльцев.

С 2017 года пенсионеры освобождены от земельного налога на участок до шести соток. Это касается и тех, кому осталось меньше пяти лет до пенсионного возраста. Кроме того, пенсионерам не нужно платить за любой из объектов недвижимости. Это касается квартир, домов или их частей, гаражей и хозяйственных построек.

В Госдуму внесли законопроект, который вернет индексацию пенсий работающим пенсионерам. Авторы инициативы считают, что отмена индексации выплат при нынешнем уровне страховой пенсии несправедлива к людям.