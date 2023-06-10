Транспорт 10 июня 2023, 06:45 Презентацию новой Lada Granta наметили на лето 2024 года «АвтоВАЗ» заявил, что планирует представить новую Lada Granta летом 2024 года РИА «Новости»

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Летом 2024 года «АвтоВАЗ» собирается презентовать новую Lada Granta. Об этом РИА «Новости» рассказал президент компании Максим Соколов.

Он отметил, что подготовка к производству новинки идет по графику. Маркетинговую кампанию «АвтоВАЗ» планирует начать в середине следующего лета.

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«Первая презентация. Даже, может быть, чуть раньше», — сказал Соколов.

Президент компании уточнил, что «АвтоВАЗ» выпустит целое новое семейство автомобилей. У него будет новое название. Раскрывать его Соколов не стал.

Совет директоров утвердил производственный график, по словам топ-менеджера «АвтоВАЗа», еще в прошлом августе. Цеха в Тольятти, отметил он, уже специализируют под выпуск Granta 2.

«Готовность сварочного цеха уже составляет около 90%, то есть установлено оборудование», — подчеркнул Соколов.

По мнению экспертов, Lada Granta Classic’22 станет самым дешевым автомобилем в 2023 году.