10 июня 2023, 06:45
Презентацию новой Lada Granta наметили на лето 2024 года
«АвтоВАЗ» заявил, что планирует представить новую Lada Granta летом 2024 года
Летом 2024 года «АвтоВАЗ» собирается презентовать новую Lada Granta. Об этом РИА «Новости» рассказал президент компании Максим Соколов.
Он отметил, что подготовка к производству новинки идет по графику. Маркетинговую кампанию «АвтоВАЗ» планирует начать в середине следующего лета.
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«Первая презентация. Даже, может быть, чуть раньше», — сказал Соколов.
Президент компании уточнил, что «АвтоВАЗ» выпустит целое новое семейство автомобилей. У него будет новое название. Раскрывать его Соколов не стал.
Совет директоров утвердил производственный график, по словам топ-менеджера «АвтоВАЗа», еще в прошлом августе. Цеха в Тольятти, отметил он, уже специализируют под выпуск Granta 2.
«Готовность сварочного цеха уже составляет около 90%, то есть установлено оборудование», — подчеркнул Соколов.
По мнению экспертов, Lada Granta Classic’22 станет самым дешевым автомобилем в 2023 году.
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