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    06 мая 2021, 08:00

    Платформу для управления коллективным иммунитетом в офисах разработали в России

    Анастасия Калинина

    Первую в мире цифровую платформу для управления коллективным иммунитетом на предприятиях и в офисах разработали в России. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

    Платформу для управления коллективным иммунитетом в офисах разработали в России

    Разработка создана на базе искусственного интеллекта для предотвращения вспышки заболевания ковидом, сообщил RT.

    Сами разработчики сообщили, что создание и поддержание коллективного иммунитета позволяют предотвратить массовые вспышки, а также снизить количество случаев заболевания более чем в два раза за год.

    В системе будут находиться данные о здоровье сотрудников, результаты тестов, данные о вакцинации, информация о заразившихся коронавирусом. Данные о контактах людей система будет собирать автоматически в режиме реального времени. Для этого сотрудники должны носить специальные брелоки.

    Прогноз о числе заболевших в следующем месяце составляет искусственный интеллект. Он анализирует информацию и моделирует различные сценарии распространения инфекции.

    Помимо этого, составляется прогноз с количеством случаев заболевания при использовании сотрудниками различных средств защиты — вакцина, маски, перчатки и так далее. Так система может определить группу риска. Именно эти сотрудники должны быть защищены в первую очередь, чтобы не допустить вспышки.

    Пилотная версия платформы уже работает на заводах «СЛК Цемент».