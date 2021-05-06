Платформу для управления коллективным иммунитетом в офисах разработали в России

Первую в мире цифровую платформу для управления коллективным иммунитетом на предприятиях и в офисах разработали в России. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Разработка создана на базе искусственного интеллекта для предотвращения вспышки заболевания ковидом, сообщил RT.

Сами разработчики сообщили, что создание и поддержание коллективного иммунитета позволяют предотвратить массовые вспышки, а также снизить количество случаев заболевания более чем в два раза за год.

В системе будут находиться данные о здоровье сотрудников, результаты тестов, данные о вакцинации, информация о заразившихся коронавирусом. Данные о контактах людей система будет собирать автоматически в режиме реального времени. Для этого сотрудники должны носить специальные брелоки.

Прогноз о числе заболевших в следующем месяце составляет искусственный интеллект. Он анализирует информацию и моделирует различные сценарии распространения инфекции.

Помимо этого, составляется прогноз с количеством случаев заболевания при использовании сотрудниками различных средств защиты — вакцина, маски, перчатки и так далее. Так система может определить группу риска. Именно эти сотрудники должны быть защищены в первую очередь, чтобы не допустить вспышки.

Пилотная версия платформы уже работает на заводах «СЛК Цемент».