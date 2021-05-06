Более 412 тысяч новых случаев коронавируса выявили в Индии за последние сутки

Индия установила новый антирекорд по суточному приросту заболевших COVID-19. За последние сутки в стране зарегистрировано 412,2 тысячи заразившихся коронавирусом.

Количество умерших в Индии от последствий СОVID-19 за последние 24 часа стало также рекордным в мире — 3980 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

По количеству заразившихся коронавирусом с начала пандемии Индия уступает лишь Соединенным Штатам Америки. В стране зафиксировано более 21 миллиона случаев, выздоровели около 17,2 миллиона человек. Умерли от COVID-19 в Индии более 230 тысяч человек.

Рост количества заболевших в Индии начался с середины февраля. За последние три месяца количество заразившихся коронавирусом увеличилось более чем на 3,5 миллиона человек. С начала мая страна практически каждый день бьет мировые антирекорды по количеству заболевших и умерших.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра. За последние сутки тут выявили более 57,6 тысячи заразившихся коронавирусом.

Система здравоохранения Индия не справляется с увеличившейся нагрузкой. Высокий суд Аллахабада в Индии обвинил местные власти в нехватке медицинского кислорода в больницах, которая привела к многочисленным смертям. Помимо кислорода в больницах Индии столкнулись с нехваткой коек и лекарств. Многие страны направили самолеты с гуманитарной помощью, включая и Россию.