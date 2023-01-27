Общество 27 января 2023, 23:44 Платье принцессы Дианы стало самым дорогим нарядом за всю историю Sotheby’s Платье принцессы Дианы продали за 604 тысячи долларов на торгах Sotheby’s YouTube

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Бархатное платье баклажанового цвета, принадлежащее прицепе Диане, стало самым дорогим нарядом за всю историю аукциона Sotheby’s. Об этом сообщило РИА «Новости».

Платье выкупили на торгах аукционного дома за 604 тысячи долларов. Изначально эксперты оценивали его в 80-120 тысяч долларов.

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Наряд из бархата с золотыми пуговицами создал модельер Виктор Эдельштейн. Принцесса Диана надела платье цвета «баклажан» в 1991 году. Впервые она появилась в роскошном образе специально для официального фото с супругом. Принцесса в знаменитом платье позировала художнику Дугласу Хардингу Андерсону и предстала в нем для снимков журнала Vanity Fair в 1997 году. В том же году за месяц до гибели Диана продала его на аукционе Christie's за 24 тысячи долларов. Деньги с продажи она направила на благотворительность.

Принцесса попала в аварию летом 1997 года. ДТП произошло в туннеле под мостом Альма в Париже. Водитель за рулем Mercedes пытался оторваться от папарацци, в результате чего врезался в стену. Принцесса Диана скончалась. В аварии выжил только ее телохранитель.