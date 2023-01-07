Мир 07 января 2023, 03:40 Платье принцессы Дианы выставили на торги Sotheby’s: платье принцессы Дианы продадут на торгах

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Вечернее платье, принадлежавшее леди Диане, принцессе Уэлськой, выставили на торги в Нью-Йорке. Аукцион состоится 23 января, сообщила пресс-служба аукционного дома Sotheby’s.

Платье из бархата темно-баклажанового цвета в 1989 году создал модельер Виктор Эдельштейн. Потом платье продали на аукционе Christie’s за месяц до гибели Дианы в 1997 году.

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Эдельштейн создавал наряды для принцессы с 1982 по 1993 год. Эксперты оценили выставленное на аукцион платье в 80 — 120 тысяч долларов.

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Принцесса Диана была супругой наследника британского престола принца Чарльза (ныне короля Великобритании Карла III) с 1981 по 1996 годы. Летом 1997 года она стала жертвой аварии, которая произошла в туннеле под мостом Альма в Париже.

Автомобиль Mercedes, в котором ехала Диана, пытался оторваться от преследовавших машину папарацци и на большой скорости врезался в стену, после чего перевернулся. Единственным выжившим в этой катастрофе оказался телохранитель принцессы Тревор Рис-Джонс.

Ранее на аукционе продали сандалии основателя Apple Стива Джобса, которые он носил в 1970-х и 1980-х годах. Стартовая цена за лот составила 15 тысяч долларов.