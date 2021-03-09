В среднем по России плата за капремонт может увеличиться на 6% в России по сравнению с прошлым годом. Каждый регион самостоятельно определяет размер минимального взноса на капитальный ремонт.

Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова.

«Минимальный размер взноса на капитальный ремонт утвержден во всех субъектах РФ, при этом в 29 регионах страны (34%) размер такого взноса не изменился. По нашим экспертным оценкам, увеличение размера минимального взноса на капремонт в 2021 году в среднем по стране составит около 6%. По нашим оценкам, объем собранных средств взносов на капремонт в 2021 году составит около 270 миллиардов рублей», — сказала она.

По подсчетам ассоциации, рост взноса за капремонт в Москве составил 3,5%, в Белгородской области — около 2,3%, в Воронежской области — 4%, в республике Хакасия — 3%.

Эксперты отмечают, что на повышение тарифов повлияли: рост стоимости стройматериалов, инфляция и ежегодное увеличение количества многоквартирных домов.