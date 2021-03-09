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    09 марта 2021, 07:01

    Плата за капремонт в среднем по России вырастет на 6% в 2021 году — эксперты

    Екатерина Шамина

    В среднем по России плата за капремонт может увеличиться на 6% в России по сравнению с прошлым годом. Каждый регион самостоятельно определяет размер минимального взноса на капитальный ремонт.

    Плата за капремонт в среднем по России вырастет на 6% в 2021 году — эксперты

    Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова.

    «Минимальный размер взноса на капитальный ремонт утвержден во всех субъектах РФ, при этом в 29 регионах страны (34%) размер такого взноса не изменился. По нашим экспертным оценкам, увеличение размера минимального взноса на капремонт в 2021 году в среднем по стране составит около 6%. По нашим оценкам, объем собранных средств взносов на капремонт в 2021 году составит около 270 миллиардов рублей», — сказала она.

    По подсчетам ассоциации, рост взноса за капремонт в Москве составил 3,5%, в Белгородской области — около 2,3%, в Воронежской области — 4%, в республике Хакасия — 3%.

    Эксперты отмечают, что на повышение тарифов повлияли: рост стоимости стройматериалов, инфляция и ежегодное увеличение количества многоквартирных домов.