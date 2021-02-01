Законодатели предложили защитить от неэффективных трат взносы на капремонт

Отмечается, что есть два способа сбора взносов на капремонт: по принципу «общего котла» или на специальный счет конкретного дома после голосования собственников жилья. В первом случае выходит так, что, по сути, региональный оператор тратит средства от собственников одного дома на ремонт других домов согласно графику работ.

Таким образом, собранные на капремонт средства тратятся неэффективно, так как капремонт сделали в домах, которые в итоге расселят. В итоге права собственников других домов нарушаются, поскольку из-за недополученных сумм региональный оператор не может выполнить своих обязательств.

Новый законопроект предусматривает компенсацию средств из регионального бюджета при невозвратности ранее заимствованных и потраченных средств одних домов на ремонт других, которые позже признают аварийными и подлежащими сносу.