Пластический хирург Свиридов назвал самую дорогую операцию в России

Самой дорогостоящей пластической операцией в России сейчас является бодибилдинг липосакция. Об этом «ФедералПресс» рассказал ведущий пластический хирург, автор методики бодибилдинг липосакции Сергей Свиридов.

«В России бодибилдинг липосакция стоит от 800 тысяч рублей. При этом результаты работы российских хирургов лучше, чем у зарубежных коллег», — уточнил Свиридов.

При этом в США такая же операция, по словам хирурга, стоит в переводе на рубли примерно 2,7 миллиона. Также пластический хирург уточнил, что бодибилдинг липосакция позволяет навсегда получить молодое гармоничное тело. Она является достаточно затратной и высокотехнологичной. Делать такую операцию, по словам специалиста, могут лишь очень опытные врачи, которые специализируются конкретно на этой технике.

Ранее Свиридов рассказал, что в пластической хирургии сейчас существует тренд на естественность и отсутствие следов.