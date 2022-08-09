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    09 августа 2022, 15:37

    Пластический хирург Свиридов назвал самую дорогую операцию в России

    Полина Гребенщикова

    Самой дорогостоящей пластической операцией в России сейчас является бодибилдинг липосакция. Об этом «ФедералПресс» рассказал ведущий пластический хирург, автор методики бодибилдинг липосакции Сергей Свиридов.

    Пластический хирург Свиридов назвал самую дорогую операцию в России

    «В России бодибилдинг липосакция стоит от 800 тысяч рублей. При этом результаты работы российских хирургов лучше, чем у зарубежных коллег», — уточнил Свиридов.

    При этом в США такая же операция, по словам хирурга, стоит в переводе на рубли примерно 2,7 миллиона. Также пластический хирург уточнил, что бодибилдинг липосакция позволяет навсегда получить молодое гармоничное тело. Она является достаточно затратной и высокотехнологичной. Делать такую операцию, по словам специалиста, могут лишь очень опытные врачи, которые специализируются конкретно на этой технике.

    Ранее Свиридов рассказал, что в пластической хирургии сейчас существует тренд на естественность и отсутствие следов.