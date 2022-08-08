Пластический хирург Свиридов рассказал о тренде на естественность в пластической хирургии

Современная пластическая хирургия стремиться к тому, чтобы операции не оставляли следов и приводили к максимально естественному результату. Об этом «ФедералПресс» рассказал пластический хирург, автор уникальной методики «Грудь без шва» и бодибилдинг липосакции Сергей Свиридов.

Все операции в области лица, груди или тела сейчас врачи стараются проводить так, чтобы они не оставляли рубцов, шрамов или других следов. Таким образом при получении естественного результата практически невозможно будет определить наличие вмешательств.

«Расскажу на примере операций в области лица. Возьмем пластику век, подтяжку лица, контурную пластику, липофилинг лица, подтяжку верхней зоны или ринопластику. Все эти операции направлены на то, чтобы получить максимально естественный результат. Современные технологии позволяют уйти от тех проблем, которые преследовали пациентов и пластических хирургов в прошлом: неестественной подтяжки, перетянутого лица в средней и нижней зоне, растянутых уголков губ», — рассказал Свиридов.