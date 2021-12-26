Планы на новые выплаты для семей в 2022 году раскрыли в Госдуме

Выплаты для полных семей с детьми от семи до 18 лет могут ввести в России в 2022 году. Это будет сделано по аналогии с мерами поддержки для неполных семей, предположила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Так Бессараб в беседе с Ura.ru прокомментировала заявление российского лидера Владимира Путина о том, что нужно обеспечить выплатами всех детей от рождения до окончания школы.

Бессараб предположила, что президент мог иметь в виду, что будучи полной, семья может быть необеспеченной. Бывает, что и двое родителей с обеспечением семьи не справляются, отметила Бессараб, поэтому могут рассчитывать на помощь государства.

«Меры только будут разрабатываться, но думаю, что они будут соответствовать тем мерам поддержки, которые получают неполные семьи. Это более 6,5 тысячи рублей на неполную семью с детьми от семи до 18 лет», — предположила Бессараб.

Неполные семьи с детьми, по ее словам, могут получать выплаты, в том числе, если родитель не платит алименты. Выплата в случае с ребенком-инвалидом положена до 23 лет, пока он учится на очной форме в колледже или вузе.

Разрабатываться новые меры поддержки будут в 2022 году, отметила Бессараб. В этом же году, по ее предположению, они могут быть введены.

Во время пресс-конференции президента, которая прошла 23 декабря, Путин сообщил, что российские власти введут новые выплаты для семей, напомнило агентство.

Россияне в следующем году смогут получить ряд социальных выплат. Так, родители в декрете смогут получать 40% от своего заработка в этот период. Также появятся некоторые выплаты для людей с низким доходом. Например, беременные женщины смогут получать пособие 50% от прожиточного минимума в регионе. С 1 февраля 2022 года проиндексируется материнский капитал. Он будет повышаться с учетом фактической инфляции.