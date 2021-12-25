Надбавка +25% к «сельской» пенсии и больничный за ребенка. На какие выплаты могут рассчитывать россияне в 2022 году

Россияне в следующем году смогут получить ряд социальных выплат. Среди них выплаты на ребенка и прибавки к пенсии. Об этом сообщил Telegram-канал «Госуслуги».

Повышенные пенсии для жителей сел

Пенсионеры, живущие в селах, смогут получить фиксированную выплату к пенсии. Обращаться в Пенсионный фонд им будет для этого не нужно, сообщил ТАСС.

Чтобы получать надбавку 25% к основной выплате, нужно иметь стаж проживания в сельском регионе не менее 30 лет и иметь статус неработающего пенсионера.

«С 2022 года при переезде из сельской местности доплата будет сохраняться», — добавили в ПФР.

Выплаты для родителей и беременных

Беременные россиянки будут получать пособие — от 456 рублей до 2572 рублей в день. Также им положены 140 дней отпуска. За этот срок они смогут получить от 63 932 до 360 164 рублей. Для сравнения: в этом году выплаты были от 58 878 до 340 795 рублей.

Родители в декрете смогут получать 40% от своего заработка в этот период. Минимальное пособие индексируются ежегодно с 1 февраля. В 2021 году оно было равно 7082 рублям, в 2022 году оно вырастет на 5,8% — до 7493 рублей. При этом родители смогут получать 31 282 рубля в месяц. В этом году эта выплата была равна 29 600 рублей.

Также появятся некоторые выплаты для людей с низким доходом. Например, беременные женщины смогут получать пособие 50% от прожиточного минимума в регионе. Также им полагается ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до трех лет — прожиточный минимум для детей.

На детей от трех до семи лет выплаты будут равны 50, 75 или 100% прожиточного минимума для детей. Если родитель воспитывает ребенка один, пособие составит половину прожиточного минимума. Алименты также будут равны 50%.

С 1 февраля 2022 года проиндексируется материнский капитал. Он будет повышаться с учетом фактической инфляции. Например, если инфляция была запланирована на 4% выше, а по факту выросла до 8%, то и выплата вырастет на 8%.

С 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда составит 13 890 рублей. Он повлияет на оплату труда за полное рабочее время, минимальные декретные и больничные, выплаты добровольные страховые взносы для декретных ИП.

При уходе за детьми до 8 лет больничные оплачиваются в размере 100% среднего заработка. Выплаты по болезни детей старшего возраста зависят от стажа родителя, его заработка, а также диагноза, длительности и вида лечения ребенка. В 2021 году максимальная сумма за каждый день болезни составляла 2434,25 рубля. В 2022 — 2572,6 рубля, а за месяц болезни из 31 дня можно будет получить максимум 79 750,6 рубля.