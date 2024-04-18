Общество 18 апреля 2024, 19:33 Планы Гросси посетить Россию подтвердили в МАГАТЭ МАГАТЭ: началась подготовка к поездке Рафаэля Гросси в Россию Eugene Hoshiko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси намерен приехать в Россию. Детали планируемой поездки прорабатывают специалисты, сообщило РИА «Новости».

«Мы можем подтвердить, что планируется визит генерального директора, и мы работаем над деталями подготовки», — процитировало агентство пресс-службу МАГАТЭ.

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Предположительно, визит Гросси в Россию ожидается в следующем месяце. По словам представителя министерства иностранных дел Марии Захаровой, не исключено, что гендиректор МАГАТЭ посетит Россию в конце мая.

Дипломат отметила, что МАГАТЭ — техническая структура, неспособная по своей инициативе оценивать ядерную безопасность атомных установок.