Общество 16 июня 2023, 14:45 Вассерман назвал всех людей бисексуальными и признался в своей девственности Депутат Вассерман: каждый человек в какой-то мере бисексуален РИА «Новости»

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Все люди в какой-то мере бисексуальны и могут получать удовольствие от взаимодействия с представителями обоих полов. Об этом «Газете.ru» заявил депутат Госдумы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман. При этом он добавил, что сам не имел половых отношений вообще ни с кем.

Вассерман усомнился в том, что корректно полностью запрещать гомосексуальные контакты. По его словам, это вопрос к психологам и медикам. Однако депутат считает, что ЛГБТ-поведение — «результат соответствующего обучения». Он привел в пример Англию, где много закрытых школ-интернатов с детьми одного пола и доля геев и лесбиянок среди них гораздо больше, чем среди других их сверстников.

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Анатолий Вассерман уверен, что во время полового созревания подросткам нужно рассказывать о том, что гомосексуальному поведению можно научиться. Делать это должны «здравомыслящие психологи».

«Факт обучаемости гомосексуальному поведению должен быть известен каждому ребенку еще во время, а то и накануне полового созревания, чтобы он не принял неизбежные в этом процессе случайные колебания своих только формирующихся сексуальных предпочтений за норму», — отметил депутат.

Вассерман рассказал также, что «по юношеской глупости» дал обет целомудрия и «какие-то чувства» у него возникали разве что в школьные годы.