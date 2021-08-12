«Плаксивый сброд». В Сети появились скрины поста советника красноярского губернатора с критикой жителей

В Telegram-каналах выложили скриншоты поста советника губернатора Красноярского края Андрея Агафонова, который якобы назвал жителей региона «ноющей кучей дерьма» и «плаксивым сбродом». Агафонов остался недоволен реакцией на пост фигуриста Алексея Ягудина, не заметившего смог.

Жители Красноярска накинулись в соцсетях на фигуриста Ягудина после того, как он написал пост, в котором заявил, что никакого смога от лесных пожаров в городе нет. Спортсмену в итоге пришлось закрыть комментарии к посту и оправдаться тем, что он делал выводы только о ситуации в центре города.

По данным Теlеgrаm-канала «Борус», советник красноярского губернатора возмутился такой реакцией жителей на пост Ягудина и написал по этому поводу свой, но через несколько минут удалил.

Судя по скриншотам, которые утекли в Сеть, автор поста признался, что после чтения комментариев на странице Ягудина ему стало стыдно, что он тоже из Красноярска.

«Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности?» — процитировал чиновника сайт «Тайга.инфо».

Источник фото: Telegram-канал «Борус»

Людей, которые поднимают тревогу из-за задымления, в посте назвали «бойцами невидимого фронта» и «истеричками в режиме черного неба».

«Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — указал он.

Ранее в Сети появилось видео с выступления депутата из Марий Эл Владимира Кожанова, который призвал людей кланяться начальству и заявил, что власть дается от Бога. Однако в беседе с «360» сам Кожанов заявил, что его слова якобы были вырваны из контекста.