Депутат из Марий Эл назвал свою фразу о власти от Бога вырванной из контекста

Депутат Госсобрания Марий Эл Владимир Кожанов объяснил свою фразу о необходимости кланяться начальству. Политик в беседе с «360» заметил, что появившийся в Сети ролик с его выступления перед ветеранами — нарезка вырванных из контекста высказываний.

Парламентарий напомнил, что его позиция по отношению к власти в республике «давно и хорошо известна» как в Марий Эл, так и за ее пределами.

«Носителем суверенитета и единственным источником власти в России является ее многонациональный народ! Это закреплено в Конституции нашей страны. И я не вижу ничего зазорного в том, чтобы поклониться народу!» — подчеркнул Кожанов.

Он призвал не искать ссоры и врагов, а объединить усилия и поддержать республиканское правительство в делах, действительно нужных людям. В случае необходимости можно и покритиковать.

«Главный критерий для меня — чтобы людям в республике жить стало лучше. <…> К сожалению, оппозиционные партии, кроме скандалов, ничего пока предложить не могут. И этот ролик — очередное доказательство того, что оппоненты пытаются посеять раздор среди нас», — заявил депутат.

Видео он назвал «нарезкой вырванных из контекста высказываний» и обратил внимание, что разговор велся в узком кругу — на встрече с представителями ветеранских организаций — и был доверительным. Вопрос о взаимодействии с властью, уточнил Кожанов, задали, поскольку политик — внепартийный депутат.

«Если вы посмотрите видеозапись полностью, а не нарезку, то увидите, что присутствующие в зале мою дальнейшую мысль прекрасно поняли. Только вряд ли автор записи предоставит оригинал, не для того снималось», — заключил он.