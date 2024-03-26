Эксклюзив 26 марта 2024, 21:50 «Плакали и молились». Гардеробщик из Crocus City Hall рассказал о спасении людей Гардеробщик из Crocus City Hall Гусейнов заявил, что выводил людей по инструкции

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Московский школьник Эмиль Гусейнов в день нападения террористов на Crocus City Hall работал в большой гардеробной. При помощи юноши и его коллег несколько десятков человек выбрались из здания и не попали под огонь боевиков. В беседе с «360» Эмиль рассказал, что испытал сильный страх за свою жизнь, но старался действовать по инструкции.

Он подчеркнул, что после первых же выстрелов вместе с другими сотрудниками и гостями центра побежал к ближайшей двери, которая вела к выходу.

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«Ее не могли открыть минут пять. Мы сидели, плакали, молились, успокаивали людей, через какое-то время открыли дверь, и мы пошли по коридору. Люди плакали, звонили родным, кто-то оставался в зале, но в итоге вышли на улицу», — рассказал подросток.

Эмиль подчеркнул, что страх не помешал ему действовать по инструкции, предусмотренной на случай подобных происшествий. Но в толпе, которую он выводил на улицу, потерялся его одноклассник. Отправиться на его поиски мешали правила безопасности, поэтому только оказавшись на безопасном расстоянии от концертного зала, юноша сначала позвонил родителям, а потом стал набирать номер пропавшего друга. Но телефон оказался недоступен.

«Я чувствовал сильную панику. У меня друг работал здесь, и мы с ним потеряли связь. И мы едем в машине домой, и я не знаю, что мне делать и как с ним связаться, как узнать, где он и что с ним. Он мне набрал с телефона прохожих, и я выдохнул», — добавил собеседник «360».

Подросток подчеркнул, что предсказать нападение на концертный зал было невозможно. Проскальзывающие мысли о реальной опасности для жизни молодой человек старался отбросить и переживал за тех, кто не успел убежать из зала.

«Я старался помогать тем людям, которым мог помочь», — пояснил он.

На вопрос о возвращении на работу Эмиль ответил положительно, но добавил, что пока возьмет небольшую паузу, чтобы пережить все, что с ним случилось. Нападение боевиков заставило его пересмотреть взгляд на некоторые вещи.

Нападение на концертный зал Crocus City Hall произошло 22 марта. Группа вооруженных мужчин устроила массовый расстрел зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник». Общее количество жертв составило 139 человек. Но их число могло стать намного больше.

Работающие на площадке подростки толпами выводили людей, стараясь спасти как можно больше, показывая самые безопасные пути для выхода на улицу.