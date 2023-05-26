Общество 26 мая 2023, 15:18 Пятилетие предпринимательского созидательного труда предложили объявить в России Путин предложил объявить пятилетие предпринимательского созидательного труда в России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин предложил объявить в стране пятилетие предпринимательского созидательного труда. Об этом он заявил на встрече с членами «Деловой России».

«Предлагаю объявить в России пятилетие предпринимательского созидательного труда», — сказал он.

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Президент отметил, что это пятилетие необходимо наполнить предметной и конкретной работой, а не протокольными и квазиофициальными программами.

Путин добавил, что в нынешнее время бизнес не ограничен лишь экономической жизнью.

«Это в целом развитие нашего суверенитета: культурного, технологического и промышленного. Предприниматели двигают страну вперед, берут на себя ответственность», — сказал он.

По словам главы государства, в непростых условиях многие предприниматели проявили бойцовский характер.

«Вы доказали, что связаны с Россией, что хотите жить на Родине. Убежден в продолжении этой позитивной тенденции, а государство окажет поддержку бизнесу», — заключил Путин.

Ранее президент Путин поручил представить предложения по снижению давления на бизнес.