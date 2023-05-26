26 мая 2023, 15:18
Пятилетие предпринимательского созидательного труда предложили объявить в России
Путин предложил объявить пятилетие предпринимательского созидательного труда в России
Президент России Владимир Путин предложил объявить в стране пятилетие предпринимательского созидательного труда. Об этом он заявил на встрече с членами «Деловой России».
«Предлагаю объявить в России пятилетие предпринимательского созидательного труда», — сказал он.
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Президент отметил, что это пятилетие необходимо наполнить предметной и конкретной работой, а не протокольными и квазиофициальными программами.
Путин добавил, что в нынешнее время бизнес не ограничен лишь экономической жизнью.
«Это в целом развитие нашего суверенитета: культурного, технологического и промышленного. Предприниматели двигают страну вперед, берут на себя ответственность», — сказал он.
По словам главы государства, в непростых условиях многие предприниматели проявили бойцовский характер.
«Вы доказали, что связаны с Россией, что хотите жить на Родине. Убежден в продолжении этой позитивной тенденции, а государство окажет поддержку бизнесу», — заключил Путин.
Ранее президент Путин поручил представить предложения по снижению давления на бизнес.
Россия
Владимир Путин
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