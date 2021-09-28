Пять учителей отстранили от работы за отказ делать прививку в Красноярском крае

В одной из школ села Дзержинское, которое находится в Красноярское крае, пять учителей не были допущены к работе из-за отказа ставить вакцину от коронавируса. Их отправили в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщил телеканал «Енисей» со ссылкой на главу Дзержинского района края Виктора Дергунова.

По словам чиновника, отстраненные от работы педагоги не имеют медотвода от прививки. Кроме того, у них нет антител к коронавирусу, которые появляются после перенесенной болезни. После процедуры вакцинации они сразу же будут допущены к проведению уроков.

«На сегодняшний день это как средневековое мракобесие — не делать прививку, потому что она от лукавого, меня это просто удивляет. Особенно слышать это от людей, которое имеют высшее образование. Которые преподают историю и прекрасно знают, какие эпидемии в прошлом были, и что, благодаря прививке, человечество только и спаслось», — процитировало слова Дергунова издание NGS24.

Глава района отметил, что проблем с учебным процессом в школе не возникнет, поскольку неработающих педагогов на некоторое время смогут заменить их коллеги.

Ранее сообщалось о резком увеличении случаев ковида в России. В Минздраве напомнили, что победить пандемию поможет вакцинация. Сделать прививку можно на базе поликлиник, а также в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах и ТЦ.