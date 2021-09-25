Число выявленных случаев ковида в России резко подскочило

За последние сутки в России зафиксировали 22 041 новый случай заражения коронавирусом — это максимум с августа. Еще 822 человека за это время скончались, а 16 325 — выздоровели. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России выявлен 22 041 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 822 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 16 325 человек», — сказано в сообщении.

В Москве за сутки выявили 3211 новых случаев заражения. При этом за последние сутки в больницы попали 828 человек, еще 63 пациента умерли. Сейчас к ИВЛ подключены 324 человека, которые находятся в разных больницах столицы. За последние сутки выздоровели 1245 пациентов — в общей сложности в столице смогли победить коронавирус и поправиться 1 481 203 человека.

С начала пандемии в стране заразились 7 398 415 человек. Из них 203 095 пациентов скончались, еще 6 590 933 человека выздоровели. В оперштабе напомнили, что победить пандемию поможет вакцинация — сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, а также в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах и ТЦ.