Общество 30 марта 2024, 10:06 Пять тысяч детей вывезли из Белгородской области в другие регионы Гладков: пять тысяч детей из Белгородской области перевезли в другие регионы Telegram-канал губернатора Белгородской области

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Власти Белгородской области отправили в другие регионы пять тысяч детей. Накануне 1300 детей прибыли в Петербург, Брянск и Махачкалу, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Благодарен руководителям регионов, которые встречают наших детей, как своих», — написал он.

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Гладков подчеркнул, что белгородские дети будут очно получать образование, знакомиться с новыми людьми и узнавать свою страну.

Для обеспечения безопасности детей власти приняли решение перевести на дистанционное обучение школы Белгорода и ряда муниципалитетов, которые находятся недалеко от границы. В других районах области сохранят очный формат обучения.