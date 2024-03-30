Общество 30 марта 2024, 08:41 Школы Белгорода и приграничных муниципалитетов уйдут на удаленку Гладков: школы Белгорода и приграничных муниципалитетов переведут на удаленку Вячеслав Гладков / Telegram-канал

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Школы в приграничных с Украиной муниципалитетах Белгородской области перейдут на дистанционное обучение в четвертой четверти учебного года. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Вечером в пятницу провели заседание оперштаба, главное решение — дистанционное обучение четвертой четверти в школах у детей приграничных муниципалитетов, плюс Яковлевский городской округ и Белгород», — написал он.

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Гладков отметил, что по всей остальной территории области сохранится очное обучение.

«К сожалению, невозможно проводить занятия в кружках и секциях в 30-километровой зоне от государственной границы. Дистанционное обучение для учителей и детей станет важным дополнением», — отметил губернатор.

Ранее мэрия Белгорода назвала фейком появившуюся в Сети информацию о якобы введении комендантского часа на территории региона.

В пятницу, 29 марта, на территории Белгородской области в очередной раз объявляли ракетную опасность.