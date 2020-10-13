Россиянам назвали пять стадий потребления при пандемии коронавируса

За время пандемии коронавируса россияне уже прошли через четыре стадии перемен в потребительских привычках. Сейчас граждане находятся на пятой стадии.

Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и исследовательского холдинга «Ромир» «Российские потребители — новая реальность».

Согласно исследованию, первый этап прошел с января по март, пишет РИА «Новости». Как утверждают эксперты, это было «затишье перед бурей», когда россияне считали коронавирус внешней проблемой, в то время как Россия была безопасным убежищем.

С марта по май длилась вторая стадия. Ее эксперты назвали «вспышка и закупка впрок». Россияне скупали товары первой необходимости, онлайн-магазины и службы доставки старались по максимуму нарастить производственные возможности.

С мая по июнь была стабилизация. Потребители в этот период адаптировались к новой схеме покупок с более редким и менее удобным шопингом, предприятия же адаптировались к новой ситуации.

С июня по сентябрь был период восстановления после пандемии. Потребители в это время старались наверстать упущенное, совершая покупки во всех основных товарных категориях.

Сейчас россияне находятся в пятой стадии, которая называется «Новая реальность — что нас ждет впереди?». В этот период потребителей беспокоит перспектива второй волны заболевания COVID-19. По словам специалистов, россияне стали избегать ненужных поездок и стали работать в удаленном формате несколько дней в неделю. Кроме того, предприниматели «цифровизируют» свое предложение и цепочку поставок.

Россияне стали массово покупать страховки от коронавируса. Это произошло после некоторого снижения популярности страховых полисов от COVID-19 летом, когда были ослаблены карантинные меры и снизилась заболеваемость граждан. С весны 2020-го в общей сложности было продано свыше 720 тысяч страховок, покрывавших случаи заболевания COVID-19.