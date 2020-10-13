Страховки от коронавируса набирают популярность среди россиян

Крупнейшие страховые компании снова начали фиксировать рост спроса на покрытие от коронавируса нового типа.

Это произошло после некоторого снижения популярности страховых полисов от COVID-19 летом, когда были ослаблены карантинные меры и снизилась заболеваемость, пишет газета «Известия».

Продукты от коронавируса страховые компании стали массово запускать весной. С того момента было продано свыше 720 тысяч страховок, покрывавших случаи заболевания COVID-19. Из ответов топ-10 крупнейших компаний следует, что выплаты гражданам уже составили как минимум 300 миллионов рублей.

В Центробанке изданию рассказали, что ведут мониторинг страховок от коронавируса. При этом представители регулятора отметили, что в апреле–августе даже получали от граждан жалобы на такие продукты.

По данным университета Хопкинса, на сегодня в мире зафиксировано более 37,7 миллиона случаев заболевания COVID-19. Скончались от вируса больше миллиона граждан. В мире было зафиксировано всего шесть случаев повторного заражения коонавирусом. Ни один из них не произошел в России.