15 марта 2023, 15:26
Пять российских стратегических предприятий вывели из-под иностранного контроля
Генпрокурор Краснов сообщил о выводе из-под иностранного контроля 5 стратегических заводов
Пять отечественных стратегических предприятий вывели из-под иностранного контроля в 2022 году. Об этом заявил генеральный прокурор страны Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина.
Он рассказал о реализации полномочий по возвращению государству утраченного имущества.
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«Выведено из-под иностранного контроля пять стратегических предприятий, еще по четырем дела находятся в стадии рассмотрения», — подчеркнул генпрокурор.
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По его словам, через суд прокуроры добились «признания ничтожными» договоров с иностранными структурами на добычу биоресурсов стоимостью более пяти миллиардов рублей.
Также специалисты предотвратили незаконное отмывание средств на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей. В 2023 году в казну поступило 12 миллиардов, ставших предметом легализации, подчеркнул Краснов.
В ходе заседания глава государства отметил, что российские власти выделяют огромное количество средств предприятиям в сфере оборонно-промышленного комплекса. Президент подчеркнул, что прокурорам необходимо жестко пресекать взяточничество и коррупционные схемы, в частности в этом секторе.
Генпрокуратура РФ
Россия
Владимир Путин
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