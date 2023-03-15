Важное 15 марта 2023, 15:26 Пять российских стратегических предприятий вывели из-под иностранного контроля Генпрокурор Краснов сообщил о выводе из-под иностранного контроля 5 стратегических заводов РИА «Новости»

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Пять отечественных стратегических предприятий вывели из-под иностранного контроля в 2022 году. Об этом заявил генеральный прокурор страны Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина.

Он рассказал о реализации полномочий по возвращению государству утраченного имущества.

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«Выведено из-под иностранного контроля пять стратегических предприятий, еще по четырем дела находятся в стадии рассмотрения», — подчеркнул генпрокурор.

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По его словам, через суд прокуроры добились «признания ничтожными» договоров с иностранными структурами на добычу биоресурсов стоимостью более пяти миллиардов рублей.

Также специалисты предотвратили незаконное отмывание средств на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей. В 2023 году в казну поступило 12 миллиардов, ставших предметом легализации, подчеркнул Краснов.

В ходе заседания глава государства отметил, что российские власти выделяют огромное количество средств предприятиям в сфере оборонно-промышленного комплекса. Президент подчеркнул, что прокурорам необходимо жестко пресекать взяточничество и коррупционные схемы, в частности в этом секторе.