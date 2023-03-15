Власть 15 марта 2023, 15:06 Путин призвал усилить борьбу с коррупцией в сфере ОПК Президент Путин призвал прокуроров усилить борьбу со взятками и схемами в сфере ОПК РИА «Новости»

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Власти России выделяют большие объемы средств предприятиям в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Надзорные органы должны жестко пресекать все случаи взяток и коррупционных схем, особенно в этом секторе, заявил на коллегии Генпрокуратуры президент страны Владимир Путин.

Он добавил, что в обязанности прокурора также входит наблюдение за модернизацией предприятий ОПК, в том числе наращивания объема выпуска.

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«Средства, которые выделяются, должны тратиться рационально и в строгом соответствии с законом. Прокуроры должны вести наблюдение за модернизацией предприятий ОПК, в том числе за наращиванием объема выпуска», — сказал Путин.

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Глава государства обратил внимание, что работа идет большая, крайне нужная в современных реалиях.

«И в будущем пригодится», — подчеркнул президент.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что после начала специальной военной операции за предприятиями ОПК ввели особый порядок надзора. Сотрудники ведомства отслеживают выполнение государственного оборонного заказа и оперативно реагируют, если производство не выполняет сроки сдачи продукции, а также допускает нарушения дисциплины своими работниками.