Общество 27 ноября 2023, 10:10 Пять районов Бердянска подтопило из-за непогоды Глава Запорожской области Балицкий: пять районов Бердянска подтопило

Читать 360tv в

Пять районов Бердянска затопило из-за непогоды, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Средний уровень воды в подтопленных домовладениях достигает 40 сантиметров.

Из подтопленных районов эвакуировали четырех жителей. В Бердянске частично отключили электро- и теплоснабжение. Детей перевели на дистанционное обучение. В этом городе Запорожской области из-за непогоды сложилась наиболее сложная ситуация, констатировал Балицкий.

Реклама

Он добавил, что в Приморске подтопило одну улицу вдоль береговой линии акватории Азовского моря. В поселке городского типа Кирилловка затопило все базы отдыха на Федотовой косе и дорогу, соединяющую с ней поселок. Жителям подтопленных территорий помогут волонтеры, они уже выехали на место, подчеркнул он.

Всего в регионе без электроснабжения остались 37 200 абонентов. Губернатор поручил правительству области устранить повреждения на сетях в кратчайшие сроки. На местах работают аварийные бригады.

В Донецке ураган оставил без света около 190 тысяч абонентов.