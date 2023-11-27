Происшествия 27 ноября 2023, 09:23 Ураган оставил без света около 190 тысяч жителей Донецка Около 190 тысяч абонентов в Донецке остались без электричества из-за непогоды РИА «Новости»

Читать 360tv в

Штормовой ветер повредил электрические сети в Донецке. Около 190 тысяч жителей города остались без света, заявил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что из-за урагана отключили 214 котельных и 20 подстанций. Кулемзин добавил, что ремонтные бригады в круглосуточном режиме устраняют последствия циклона, который обрушился на южные регионы России.

Реклама

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил, что энергетики приступили к устранению вызванных ураганом повреждений.

«Делается все возможное, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию с подачей света и тепла», — указал он.

Балканский циклон затронул также Крым и Кубань. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что скорость ураганного ветра в регионе достигала 144 километров в час. За сутки в Крыму выпало до 33 миллиметров осадков, на Кубани — до 43. Самый сильный шторм зафиксировали в Анапе — скорость ветра составляла до 32 метров в секунду.