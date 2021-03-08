Семь человек погибли при столкновении грузовика с легковушкой под Самарой

Семь человек погибли в результате столкновения грузового автомобиля с легковушкой в Волжском районе Самарской области. Авария произошла в районе населенного пункта Курумоч, сообщили на сайте прокуратуры региона.

Фура Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen столкнулись в понедельник около 06:00 на восьмом километре автодороги «Самара — Тольятти». В результате погибли семь человек. По предварительным данным, все погибшие находились в легковом авто. Водитель грузовика не пострадал. На место происшествия выехал заместитель прокурора Самарской области Алексей Павлов. По результатам проверки решат вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Сотрудники пожарной службы и спасатели извлекли тела погибших. В работах задействовали 42 человек и 16 единиц техники, сообщили в региональном управлении МЧС. Причины ДТП устанавливаются, выясняются обстоятельства.

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