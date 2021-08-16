Пьяный пенсионер повредил более 20 машин на парковке в Красноярске

Красноярский пенсионер напился и дал бой социальному неравенству. Куском асфальта он повредил 21 припаркованную машину в микрорайоне «Солнечный». Мужчину задержали.

В Сети разошлось видео, на котором «борец за справедливость» долбит куском асфальта по стеклу одного из автомобилей.

Очевидцы сообщили, что это произошло на стоянке у дома № 30 на улице 40 лет Победы. Задержанный был сильно пьян, поэтому не смог вспомнить, сколько машин попалось ему под горячую руку. Одна из местных жительниц сняла поврежденные авто на видео. Она отметила, что 64-летний пенсионер объяснил свой поступок возмездием богачам, которые «понакупили иномарок».

Сейчас с задержанным разбираются полицейские. Правоохранителям предстоит установить размер причиненного ущерба и решить, что делать с пенсионером.