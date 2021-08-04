Калужский пенсионер застрелил дочь из-за плохой еды

В Калужской области пенсионер застрелил собственную дочь и ранил бывшую жену. Женщины пытались выпроводить его из дома из-за систематических скандалов.

Конфликт между 69-летним мужчиной и его родственниками произошел вечером 1 августа, уточнили в пресс-службе СК РФ по региону.

Мужчина, написал Telegram-канал Life, попросился в дом к экс-супруге, пожаловавшись на болезнь. Развелись они из-за побоев со стороны пенсионера. В этот раз пенсионер начал жаловаться на плохую еду и отсутствие внимания. Бывшая жена вместе с дочерью решили выпроводить его из своего дома.

В ходе ссоры пенсионер достал травматический пистолет и выстрелил в голову 42-летней дочери. Она скончалась на месте. Потом мужчина решил расправиться с бывшей супругой: 66-летняя женщина выжила благодаря своевременно оказанной помощи медиков.

С места происшествия подозреваемый скрылся. Следователи и полицейские отследили маршрут его движения. Пожилого жителя области задержали 3 августа в лесополосе. Он ночевал в машине. У дочери, в убийстве которой подозревают пенсионера, остались муж и двое маленьких детей.

Следователи ходатайствовали перед судом об аресте пожилого мужчины. Против него возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух лиц.