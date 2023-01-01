Общество 01 января 2023, 18:25 Пьяный пациент напал на медбрата в Саратове Глава Минздрава Саратовской области Костин: на медбрата в Саратове напал пьяный пациент Egor Ivlev / Unsplash

Читать 360tv в

Медбрат бригады скорой помощи пострадал в Саратове после нападения нетрезвого пациента, написал в своем Telegram-канале министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. По его словам, о произошедшем уже сообщили в полицию.

Нападение на медработника случилось 1 января в 15:10. Бригада скорой помощи прибыла на Политехническую улицу, чтобы забрать пьяного пациента.

Реклама

«Последний устроил дебош в машине СМП ГУЗ "СОССМП“ (реанимационная бригада седьмой подстанции), в результате повреждение получил медбрат», — уточнил Костин.

Реклама

Глава регионального Минздрава добавил, что 46-летний медик получил поверхностную резаную рану правой кисти. Врачи осмотрели его, он находится в удовлетворительном состоянии и уже вернулся к исполнению обязанностей. Бригада скорой сообщила о нападении в полицию.

Жительница Забайкальского края вооружилась ножом и напала на врача-терапевта в одной из поселковых больниц. Медики не сразу сумели оттащить ее и отобрать оружие. Выяснилось, что женщина имеет несколько судимостей по статьям о грабеже и разбое.