Происшествия 30 ноября 2022, 15:18 Женщина с ножом напала на врача в больнице Забайкалья

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Местная жительница нанесла несколько ударов ножом врачу-терапевту в поселковой больнице в Забайкальском крае. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на региональное управление СК.

По данным следствия, 63-летняя женщина вступила в конфликт с женщиной-терапевтом, после чего несколько раз ударила ее ножом. Нападавшую удалось усмирить находящимся в больнице врачам — они забрали у нее нож, увели, а после начали оказывать помощь пострадавшему врачу.

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Отмечается, что подозреваемая уже не раз являлась фигурантом уголовных дел за разбой и грабеж.

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