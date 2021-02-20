Пьяных россиян разрешат забирать в вытрезвители из квартир

МВД определило порядок доставки пьяных граждан в подразделения полиции и медицинские вытрезвители. Россиян теперь смогут забирать прямо из квартир. Соответствующий приказ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения касаются закона «О полиции». Правоохранители теперь могут доставлять людей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в специализированные организации. При этом забирать пьяных граждан можно будет из квартир и общественных мест по заявлению проживающих с ними людей. Также основанием будет являться вред, который может причинить нетрезвый человек.

«Кроме того, проект содержит нормы, регламентирующие оказание сотрудниками полиции помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке», — отмечается в пояснительной записке.

Если человека забирают из общественного места, то при необходимости правоохранители должны будут вызвать бригаду скорой помощи. Если возможности вызвать медиков нет, то полицейским необходимо будет доставить жителя в медицинскую организацию на служебном транспорте. Правоохранители должны убедиться, что у человека нет оружия. Во время осмотра нетрезвого человека врачами сотрудники полиции должны будут обеспечить безопасность медработников.

Ранее пресс-служба Минздрава уточнила, что в медвытрезвители будут забирать, если человек находится в беспомощном состоянии, а его жизни может угрожать опасность. Принудительно жителей удерживать не будут. Федеральный закон о возрождении системы медицинских вытрезвителей Госдума приняла зимой 2020 года. Создавать учреждения для помощи людям в наркотическом или алкогольном опьянении будут региональные власти.