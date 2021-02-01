Минздрав объяснил, кого будут забирать в вытрезвители

Госдума приняла федеральный закон, который позволяет вернуть к использованию систему медицинских вытрезвителей. Это учреждения, где оказывается помощь людям, которые находятся в нетрезвом состоянии.

«Важно отметить, что речь не идет о принудительном, недобровольном удержании граждан. Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, в Минздраве отметили, что такое решение будет приниматься каждым отдельным субъектом по мере необходимости. В каких-то регионах заведения подобного типа уже начали свою работу. Работа в данных учреждениях будет контролироваться Минздравом, МВД и Минтрудом. «Правила будут включать в себя виды возможной помощи, оказываемой в данных организациях» — добавляют в пресс-службе.