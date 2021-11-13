Пьяная россиянка родила в подъезде и засунула ребенка в полиэтиленовый пакет

Жительница Калининграда родила ребенка на лестничной площадке в подъезде. По версии следствия, она положила младенца в полиэтиленовый пакет и вышла с ним на улицу, где ее заметили жильцы дома. Женщина была пьяна. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.

О том, что пьяная женщина шатается по улице с новорожденным младенцем в пакете, в полицию сообщили жильцы дома на улице Киевской. Полицейские приехали туда и установили, что 33-летняя калининградка сама родила в подъезде, на лестничной клетке. Ребенку оказали необходимую помощь и передали врачам. Женщину также отвезли в больницу.

Следователи начали проверять обстоятельства случившегося. Им предстоит выяснить все причины и условия того, что произошло у дома на Киевской улице.

В начале октября 16-летняя школьница родила в общественном туалете в Славянске-на-Кубани. Она задушила ребенка и позже сама умерла от потери крови.