Девушка 16 лет родила ребенка в уличном туалете в Краснодарском крае. Она задушила новорожденного, а сама позже скончалась от потери крови. Об этом сообщил сайт kр.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Все произошло в Славянске-на-Кубани. Девушка встречалась с молодым человеком старше ее, в итоге она забеременела. Школьница долго скрывала это от мамы, но та в итоге все узнала, однако не стала ставить дочь на учет в женскую консультацию.

Схватки начались у девушки 23 сентября, она родила в туалете на улице около дома.

«Родила девочку. Но потом юная мать положила ребенка на подушку лицом вниз, малыш просто задохнулся. Кроху выбросили на улицу. А у самой девочки после родов открылось сильное кровотечение», — рассказал источник издания.

Он добавил, что мать девушки боялась огласки, пыталась самостоятельно остановить кровотечение. Когда дочь перестала подавать признаки жизни, она вызвала скорую помощь. Приехавшие врачи лишь зафиксировали смерть подростка и сообщили о случившемся в полицию.

По неподтвержденным данным, женщина во время беременности колола дочери препарат, который должен был спровоцировать выкидыш. Его не произошло, но роды были преждевременными. Ребенок родился пяти- или шестимесячным. Вероятно, он был здоров, а смерть оказалась насильственной.