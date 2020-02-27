Пьяная бабушка гуляла с внучкой и перевернула коляску. Видео

В Калининграде прохожий заметил пьяную женщину с коляской. Пока он звонил в полицию, бабушка хотела скрыться, но упала, и перевернула коляску с ребенком.

Мужчина заметил бабушку с коляской, которая еле стояла на ногах. Пока он вызывал правоохранителей, она попыталась сбежать. Сделав два шага на заплетающихся ногах, женщина упала и перевернула коляску. Из нее выпал ребенок и ударился головой об асфальт.

Видео инцидента выложил региональное издание «Клопс». Ситуация произошла на улице Чекистов. По словам свидетеля, он увидел как пожилая женщина подойдя к двум мужчинам опрокинула коляску, из который выпала маленькая девочка. Знакомые нерадивой родственницы подняли ребенка и усадили его назад.

Когда прохожий включил камеру, дама попыталась уйти, но снова уронила себя и внучку. Маму ребенка позвал сосед семьи, который увидел что происходит.

«Мы с ним подняли коляску и девочку, парень позвал маму ребенка. Та выбежала на улицу и начала ругать свою мать. Из разговора я понял, что бабушка с ребенком пошли в гости, и женщина вернулась вот в таком состоянии», — рассказал прохожий.

На данный момент полиция проводит проверку.

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