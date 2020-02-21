    21 февраля 2020, 12:39

    Нарколог предупредил об опасности «алкоголизма выходного дня»

    Александра Ломейко

    «Алкоголизм выходного дня» назвали более опасным явлением, чем наркозависимость. История старая, а ее последствия будут сугубо отрицательными, считают в Минздраве.

    Главный внештатный нарколог министерства Евгений Брюн в беседе с агентством новостей «Москва» пояснил — подобное явление встречается довольно часто.

    «Во Франции даже был термин — „дети выходного дня“, то есть зачатые во время пьянок на выходные дни», — рассказал специалист.

    По его мнению, из-за употребления спиртного в выходные растет не только число «пьяных зачатий», но и преступлений. Привычка выпить в конце рабочей недели плохо влияет и на здоровье общества в целом.

    «Последствия такого потребления алкоголя могут превышать негативные последствия употребления наркотиков в те же выходные», — заметил Брюн.

    Насчет «наркомании выходного дня» обольщаться тоже не стоит. Рано или поздно она приведет к зависимости: за неделю организм просто не успеет очиститься от психоактивных веществ.