Нарколог предупредил об опасности «алкоголизма выходного дня»

«Алкоголизм выходного дня» назвали более опасным явлением, чем наркозависимость. История старая, а ее последствия будут сугубо отрицательными, считают в Минздраве.

Главный внештатный нарколог министерства Евгений Брюн в беседе с агентством новостей «Москва» пояснил — подобное явление встречается довольно часто.

«Во Франции даже был термин — „дети выходного дня“, то есть зачатые во время пьянок на выходные дни», — рассказал специалист.

По его мнению, из-за употребления спиртного в выходные растет не только число «пьяных зачатий», но и преступлений. Привычка выпить в конце рабочей недели плохо влияет и на здоровье общества в целом.

«Последствия такого потребления алкоголя могут превышать негативные последствия употребления наркотиков в те же выходные», — заметил Брюн.

Насчет «наркомании выходного дня» обольщаться тоже не стоит. Рано или поздно она приведет к зависимости: за неделю организм просто не успеет очиститься от психоактивных веществ.