Питон Горыныч уже 8 лет живет со спасателями в Сенеже. Он любит прогулки и помогает хозяевам после сложных выездов

Подмосковные спасатели восемь лет назад приютили тогда еще маленького питона Горыныча, которого нашли в траве дети. В зоомагазинах от змеи отказались, поэтому для него организовали террариум и оставили «на службе». Питон помогает спасателям избавляться от стресса.

«Тогда он умещался на ладони. Теперь этот королевский питон уже почти полтора метра. Любит, когда с ним гуляют на улице. С удовольствием ползает по траве. Обладает спокойным нравом, не ядовит. И все-таки может укусить, если пальцем тыкать в мордочку», — рассказал «360» начальник специального поисково-спасательного отряда № 29 ГКУ МО «Московская областная противопожарно-спасательная служба» Сергей Яшин.

Источник фото: телеканал «360»

Собеседник добавил, что Горыныч стал членом спасательной команды. Он помогает тем, кто о нем заботится, снять стресс после сложного выезда. Кормят питона два раза в месяц. Зимой чуть реже, потому что Горыныч в холодное время года не такой активный. Кормежка змеи — занятие не для слабонервных, ведь есть он живых грызунов. Но в поисково-спасательном отряде слабаков нет.

«Сюда слабаки не идут. А если приходят, то они здесь долго не задерживаются. Потому что достаточно тяжело морально здесь работать», — рассказал собеседник «360».

Именно поэтому после тяжелых моральных и физических нагрузок повозиться с рептилией — это лучший способ отдохнуть и избавиться от нервного напряжения.

В начале лета в Сети появилось видео, как житель Подмосковья выгуливает удава на площадке перед многоэтажкой. Хозяин змеи рассказал «360», что его питомца любят дети, а особую любовь к экзотическим представителям фауны он питает с детства.